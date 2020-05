FC Lorient : Fabien Lemoine prend "une décision importante"

Fabien Lemoine est très heureux de retrouver la Ligue 1, cette fois avec le FC Lorient. Le joueur de 33 ans s’est tellement attaché au club lorientais qu’il envisage d’y terminer sa carrière.

Fabien Lemoine heureux de retrouver la Ligue 1

Ancien du Stade Rennais et de l’ASSE, Fabien Lemoine va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine, après avoir été sacré champion de Ligue 2 avec le FC Lorient. Le milieu de terrain s’est dit très heureux de retrouver l’élite avec la formation lorientaise. « Retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible et faire quelque chose avec Lorient. Le contrat est rempli, donc je suis forcément très heureux de le réaliser avec ce club et ce groupe-là », s’est félicité le capitaine lorientais, considérant que la première partie de ses objectifs est réalisée.

Le FC Lorient jusqu'à sa retraite ?

Fabien Lemoine voudrait désormais réaliser la seconde partie des ambitions qu’il s’est fixées avec le FC Lorient, à savoir faire un bon parcours en Ligue 1 et rester avec les Merlus jusqu’à la fin de sa carrière. « Lorient sera mon dernier club. Mais tant que je peux continuer à faire ce que j'aime dans ce club, je le ferais. A moins que l'on me dise de partir cet été, mais je suis focus et je prépare la saison prochaine à 150% avec le FC Lorient. […] Et j'ai décidé de m'installer définitivement à Lorient. J'ai pris une décision importante pour ma famille, pour moi », a-t-il confié à Ouest France.