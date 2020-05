Liga : Le gouvernement donne carte blanche pour une reprise

L’Espagne n’a pas l’intention d’arrêter la Liga. Le Premier Ministre espagnol Pedro Sanchez promet de ne pas empêcher une reprise de la saison en cas de décision de la ligue.

La Liga a le soutien de Pedro Sanchez pour une reprise

La pandémie de Covid-19 n’est pas encore éradiquée. Mais en Espagne, tout le monde semble très chaud pour reprendre la saison. Après les menaces de Javier Tebas, président de la Liga, contre les clubs qui refuseraient de jouer en cas de reprise de la saison, c’est au tour du Premier ministre de se prononcer. Pedro Sanchez souhaite que la saison reprenne « bientôt » et promet de ne pas intervenir dans les décisions des instances sportives. D’ailleurs, le gouvernement espagnol a déjà autorisé le retour aux entraînements pour le 4 mai prochain. La Liga pourrait alors reprendre en juin.

Ainsi, l’Espagne rejoint l’Allemagne et l’Italie dans le groupe des pays qui souhaitent une reprise de leurs championnats respectifs, au lieu d’une fin de saison prématurée. A l’inverse, les Pays-Bas et la France ont déjà arrêté leurs championnats et attendent désormais la prochaine saison. Alors que les Néerlandais ont carrément déclaré la saison blanche, les Français ont validé le classement en vigueur au moment de l’arrêt de la saison.