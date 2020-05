OGC Nice Mercato : Patrick Vieira, ça sent la prolongation

Arrivé sur le banc de l’OGC Nice en 2018, Patrick Vieira ira au bout de son bail en 2021. Le directeur du football des Aiglons, Julien Fournier, n’exclut pas une prolongation du coach du Gym.

Patrick Vieira proche d’une prolongation avec l’OGC Nice

Pour sa deuxième année sur le banc de l’OGC Nice, Patrick Vieira a réussi à qualifier le Gym pour une Coupe d’Europe. Cinquième de Ligue 1, Nice jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Dans cette aventure européenne, les Aiglons seront toujours portés par leur entraîneur. Dans un entretien publié samedi par Nice-Matin, Julien Fournier a assuré que Vieira sera toujours sur le banc du club azuréen la saison prochaine.

« Il n’y a aucun débat. J’espère que Patrick pourra enfin vivre une saison normale sur le banc niçois. Sa première saison a été perturbée, en partie à cause de nous. La seconde est extraordinaire », a déclaré le directeur du football de l’OGC Nice. Outre cette confidence, Julien Fournier n’exclut pas de prolonger le contrat de Patrick Vieira.

« On a envie de continuer ensemble »

Le contrat du champion monde 1998 expire au terme de la saison 2020-2021. « Quand on est content d’un entraîneur, on essaie toujours de le garder. On a envie de continuer ensemble, nous comme lui (…) Je ne peux pas parler à la place de Patrick mais je le sens profondément heureux à l’OGC Nice », a souligné le dirigeant niçois.