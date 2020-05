AS Monaco Mercato : Oleg Petrov donne le ton pour l’été

Oleg Petrov n’est pas satisfait de la saison que vient de réaliser l’AS Monaco. Le vice-président du club de la Principauté compte faire du nettoyage lors du prochain mercato.

Oleg Petrov annonce un grand ménage à l’AS Monaco

Seulement 9e de Ligue 1, l’AS Monaco n’a pas réussi à se qualifier pour une Coupe d’Europe. Chose qui irrite le vice-président monégasque Oleg Petrov. Celui-ci compte réduire l’effectif de Robert Moreno lors de la prochaine fenêtre des transferts.

« Nous allons travailler pour baisser le nombre de joueurs que nous avons sous contrat mais nous savons aussi que ce mercato sera particulier », prévient Oleg Petrov interrogé par Nice-Matin. Le dirigeant russe entend par la même occasion diminuer la masse salariale de l’AS Monaco. Le club de la Principauté aurait une soixante de joueurs sous contrat.

Le départ de Slimani acté ?

Pour la saison prochaine, le vice-président de l’AS Monaco compte surtout s’appuyer sur les jeunes du club. « Nous allons insister sur la progression de nos jeunes talents du groupe pro (Badiashile, Fofana, Tchouaméni, Zagré, Marcelin) et de l’Academy. Pietro Pellegri et Willem Geubbels auront une belle carte à jouer », assure Oleg Petrov.

Avec cette mise au point, la sortie se précise un peu plus pour Islam Slimani (31 ans). Prêté avec option d’achat, l’attaquant algérien ne devrait donc pas être conservé par Monaco. Il était déjà proche d’un départ en janvier malgré ses belles prouesses (9 buts et 7 passes décisives en Ligue 1). Comme lui, Adrien Silva et Tiémoué Bakayoko devraient retourner dans leurs clubs.