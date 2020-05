Nice Mercato : Malang Sarr à l'OM ? c’est « Oui, et oui ! »

L’OM devra se renforcer en vue d’une bonne participation à la Ligue des Champions. Pour Romain Canuti, l’Olympique de Marseille gagnerait à recruter Malang Sarr, jeune défenseur en fin de contrat avec l’OGC Nice en juin.

L’OM conseillé de signer Malang Sarr

Le statut de joueur libre de tout contrat aurait placé Malang Sarr dans le viseur de plusieurs clubs étrangers. Ainsi, le défenseur de l’OGC Nice serait convoité par le SSC Naples en Serie A et le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. Mais Romain Canuti estime que l’OM gagnerait à foncer sur le défenseur niçois cet été. « L’OM doit recruter Malang Sarr ? Oui, et oui ! Ce serait bien que Marseille tente sa chance », a conseillé le journaliste sur Le Phocéen.

Pour Canuti, le Niçois de 21 ans n’aurait pas de chance de briller avec le SSC Naples. « S’il va à Naples, il ne jouera pas, et il peut finir comme un Adam Ounas. Sarr n’a pas les épaules pour remplacer Kalidou Koulibaly », a-t-il estimé.

En revanche, l’OM, qualifié en Ligue des Champions, pourrait servir de tremplin à Malang Sarr pour atterrir dans d'autres clubs dans 2 ans. « Par contre, venir à l’OM, et découvrir la Ligue des Champions avec l’OM pour être vendu dans deux ans. Et là, il pourra découvrir la Bundesliga et viser le club qu’il veut. Malang Sarr est très pote avec Boubacar Kamara, ça peut jouer », a expliqué Romain Canuti.