PSG : Unai Emery raconte sa collaboration avec Neymar

Avant son départ à Arsenal, Unai Emery était le coach du PSG où il entraînait Neymar. Le technicien espagnol est revenu pour EFE sur sa collaboration avec le brésilien et ce qu’il en dit est très flatteur pour l’ancien Barcelonais.

PSG : Unai Emery laudatif envers Neymar

Unai Emery était coach du PSG lorsque le club de la capitale a déversé 222 millions d’euros sur la table pour recruter l’ancien joueur catalan. Les deux hommes ont travaillé ensemble une saison avant le départ de l’entraîneur à Arsenal où il sera remercié après une saison. Évoquant le brésilien qu’il a laissé au club de la capitale française, le triple vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Séville s’est montré laudatif.

« Je pense qu'il (Neymar, ndlr) peut prendre la relève de Lionel Messi etCristiano Ronaldo pour être le meilleur joueur du monde, et il a le temps de le faire », a confié l’espagnol dans un premier temps avant d’ajouter : « L'année que j'ai passée avec lui a été magnifique, j'ai beaucoup appris en le voyant à chaque séance d'entraînement et lors des matches. Neymar a le foot en lui, il a aussi les facultés pour faire ce qu'il veut sur un terrain. »

Neymar est régulièrement annoncé partant en Liga où le FC Barcelone voudrait le recruter une nouvelle fois. Le problème, c'est qu'avec la crise, l’écurie catalane n’aura pas les fonds nécessaires pour payer la forte somme d’argent exigée par le PSG. Déjà l’été dernier, le club francilien demandait 400 millions d’euros pour lâcher sa star.