OM Mercato : Eric Di Meco file un conseil aux dirigeants

L’OM est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Pour Di Meco, l’Olympique de Marseille aurait alors intérêt à tout faire pour garder ses joueurs, au lieu de les vendre.

Di Meco conseille de ne pas vendre cet été

L’OM est de retour en Ligue des Champions après 7 ans d’absence. Le club risque de vendre pour ne pas risquer des sanctions du fair-play financier, de ce fait arrivé dénudé à la compétition et ne pas être à son top niveau. Mais Di Meco estime que, malgré le risque de sanction, l’OM ne doit pas vendre ses joueurs, surtout pas Boubacar Kamara, pour avoir une chance de faire une bonne participation en Ligue des Champions. Après, les dirigeants marseillais pourront vendre les joueurs à des prix plus intéressants.

« Un transfert de Kamara ? […] Il peut encore progresser à l’OM en jouant la C1... Il va passer un cap, il va se montrer devant les grands clubs. Et s’il brille, il y aura d’autres clubs sur lui et à d’autres tarifs. Donc pour l'OM, ça vaut peut-être le coup de garder les mecs un an de plus, quitte à avoir le couteau sous la gorge au niveau financier, pour derrière, aller vendre des garçons beaucoup plus chers dans une économie qui sera redevenue normale », a expliqué Eric Di Meco sur Le Phocéen.