Stade Rennais Mercato : Camavinga, Stéphan calme le Real

Eduardo Camavinga, ciblé par le Real Madrid, ne devrait pas quitter le club cet été. Julien Stéphan, le coach du club breton, a donné des éléments de réponses à la rumeur sur l’avenir de son joueur.

Départ d’Eduardo Camavinga au Real, ce n'est pas gagné

L’entraîneur du Stade RennaisJulien Stéphan connait bien Eduardo Camavinga. Son entraîneur à la formation à Rennes, c’est encore lui qui l’intègre à l’équipe première du club. Il connait donc bien le joueur et ses représentants. Évoquant la rumeur qui l’envoie au Real Madrid, le technicien breton s’est montré certain de le garder sous ses ordres.

Il a confié sur Ouest France : « Camavinga est un joueur qui est construit. Il a un entourage qui est très réfléchi, qui ne conditionne pas, contrairement à ce que j’ai pu lire, son avenir au Stade Rennais à une qualification en Ligue des Champions. C’est quelqu’un qui a une attache forte, très très forte à son club formateur, aux gens qui l’entourent. (…) Édouard et son entourage pensent à sa carrière sur le moyen et long terme. Ils savent bien qu’après une saison comme celle-là, confirmer n’est pas ce qu’il y a de plus simple et le faire dans son club formateur est mieux. »

Pour le coach rennais, Eduardo Camavinga ne devrait pas quitter le club. Il avait aussi affirmé dans une interview à L’Équipe son souhait de le garder encore au moins une saison sous ses ordres.