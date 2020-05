OGC Nice Mercato : Fournier annonce la décision pour Benitez

Julien Fournier, directeur du football de l’OGC Nice, a annoncé que les Aiglons et leur gardien argentin Walter Benitez étaient d’accord pour prolonger.

Vers une prolongation de Walter Benitez ?

En fin de contrat avec l’OGC Nice en juin prochain, Walter Benitez ne devrait toutefois pas quitter le club azuréen. Selon Julien Fournier, l’écurie niçoise et le gardien argentin sont déjà en négociations pour une prolongation. À entendre le responsable aiglon, ces discussions devraient aboutir à une issue heureuse puisque les deux parties sont en phase pour poursuivre leur aventure commune.

« Les discussions se poursuivent. Walter est très attaché à l'OGC Nice et on est également très attaché à Walter. Il y a une volonté commune de trouver un accord. Cela peut paraître curieux, mais c'est la réalité. Il est normal et humain que Walter souhaite profiter de son statut de joueur libre. Il est aussi logique pour nous, le club, d'être raisonné dans l'utilisation de notre argent », a confié Julien Fournier dans les colonnes de Nice Matin.

Âgé de 27 ans et considéré comme l'un des meilleurs portiers de Ligue 1, Walter Benitez s'est engagé avec l’OGC Nice en provenance de Quilmes AC (Argentine) depuis 2016.