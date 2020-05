ASSE : Coupe de France, Roland Romeyer veut des supporters !

L’ASSE peut toujours sauver sa saison en remportant la Coupe de France. Seulement, Roland Romeyer souhaite disputer la finale contre Paris avec les supporters. Le président du directoire des Verts vient de le réitérer.

Roland Romeyer veut des supporters en finale de Coupe de France

Seulement 17e de Ligue 1, il ne reste plus que la Coupe de France pour sauver la saison de l’ASSE. Son rêve de Coupe d’Europe passe désormais par un sacre en finale de la Coupe de France. Alors que la rencontre pourrait se jouer à huis clos, Roland Romeyer veut voir un stade de France rempli.

« On a connu ça, contre Nantes en Championnat cette saison. Et cela a été catastrophique. Un huis clos, c'est un match d'entraînement. Je ne peux pas imaginer une minute qu'on joue la finale sans nos supporters. Saint-Étienne, sans ses supporters, n'est plus Saint-Étienne. Pour moi, ce n'est pas possible de la jouer sans eux », a lâché Roland Romeyer à L’Equipe.

Le président du directoire de l’AS Saint-Etienne garde un mauvais souvenir du dernier match à huis clos joué par son club. Dans un Geoffroy-Guichard vide, les hommes de Claude Puel s’étaient inclinés (2-0) contre le FC Nantes le 12 janvier. Une expérience que ne souhaite pas revivre Roland Romeyer. Surtout qu’en face, c’est un PSG qui a réussi une remontada contre le Borussia Dortmund en C1 dans un Parc des Princes vide.