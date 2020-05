OM : C1, le message fort d’André Villas-Boas à Marseille

Sur Instagram, André Villas-Boas s’est félicité de la performance de l’OM cette saison. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a également adressé ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à ce brillant résultat.

Villas-Boas très heureux pour la qualification en C1

La LFP a décidé d’arrêter la saison et a validé le classement de la dernière journée comme étant celui de la décision. L’OM a donc fini 2e de Ligue 1 et est donc qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Cette qualification était la mission d’André Villas-Boas à son arrivée sur le banc en mai dernier. Le technicien portugais a donc exprimé tout le bonheur qu’il ressentait pour avoir atteint cet objectif. « Vice-champion de France! ⁣⁣Que dire? Quels mots choisir? Par où commencer?⁣⁣ Quel exploit extraordinaire! Tant de moments de joie, tant d'explosions de sentiments ! », s’est réjoui le Lituanien.

Villas-Boas remercie toute la famille OM

L’ancien coach de Chelsea a également remercié tous ceux qui ont contribué à ce succès de l’Olympique de Marseille. « Je vous remercie tous sans exception. À mes joueurs brillants et inégalés qui, avec beaucoup d'efforts et d'altruisme, ont tout donné à chaque match. ⁣⁣À Frank McCourt et Jacques Henri-Eyraud.⁣⁣ A Andoni Zubizarreta et Albert Valentin qui m'ont amené dans cette merveilleuse ville de Marseille et m'ont permis de connaître la force du Vélodrome et la passion unique de ses habitants », a ajouté André Villas-Boas, qui n'a pas oublié « tous ceux qui ont participé à ce merveilleux voyage ».