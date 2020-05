Montpellier HSC : Laurent Nicollin confirme une recrue à 0 €

Un jeune milieu de terrain va rejoindre le groupe professionnel de Montpellier Hérault. C’est Laurent Nicollin, le président du club héraultais qui a annoncé la nouvelle.

Encore un joli coup à 0 € de Laurent Nicollin

Le Montpellier Hérault SC va s’offrir un renfort à moindre coût dans les prochains jours. Laurent Nicollin a annoncé qu’un jeune de la réserve va rejoindre le groupe de Michel Der Zakarian. Samy Benchama est l’heureux élu. Âgé de 20 ans, il évolue au milieu de terrain.

Samy Benchama a disputé 5 matches de Youth League cette saison, compétition durant laquelle il a inscrit un but. Il sera d’ailleurs le seul joueur de la réserve à rejoindre l’équipe première. Comme l’a expliqué Laurent Nicollin, l’arrêt du championnat ne permet pas à d’autres joueurs de passer professionnels.

Une nouvelle pépite issue du centre du MHSC

« Si on avait repris maintenant, certains jeunes seraient montés avec le groupe pro pour que Michel Der Zakarian les voit. Ce n'est pas possible. Samy Benchama sera donc le seul à signer pro », a confié le président montpelliérain. Selon France Bleu Hérault, le jeune milieu de terrain va signer un contrat d’un an avec son club formateur.

Avec Samy Benchama, Montpellier tient le cinquième joueur de son centre de formation à avoir signé pro cette saison. Joris Chotard, Thibault Tamas, Bastian Badu et Thibaut Vargas l’ont devancé il y a quelques mois.