OM Mercato : Florent Balmont snobé au profit de Cheyrou

Durant sa longue carrière en Ligue 1, Florent Balmont aurait pu signer avec l’OM. Mais les recruteurs de l’Olympique de Marseille ont préféré engagé Benoît Cheyrou.

Florent Balmont surclassé par Benoît Cheyrou

Florent Balmont a décidé de prendre sa retraite avec le Dijon FCO dès cet été, après une carrière bien remplie en Ligue 1. Une longue carrière au cours de laquelle le joueur a connu plusieurs clubs dont l’OM aurait pu faire partie. En effet, l'ancien Lillois avait été pisté par les recruteurs marseillais, mais il était en concurrence avec Benoît Cheyrou. Et c’est ce dernier qui avait finalement été signé par le club phocéen.

« J’ai été sur une short-list de l’OM et c’était Benoît Cheyrou ou moi, je crois. Ils l’ont choisi lui », a révélé Florent Balmont dans une interview accordée à L’Equipe. Un échec qui a visiblement peiné le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon, car il appréciait le stade et son public. « En plus, le Vélodrome était mon stade préféré. J’adorais l’ambiance, et ce qu’ils ont réussi à faire avec les nouvelles tribunes, c’est sensationnel », a expliqué l'ex-joueur de l'OGC Nice.

Florent Balmont a remporté 3 titres de champions de France, dont 2 avec l'OL et 1 avec le LOSC.