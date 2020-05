OM : Benoît Cheyrou revient dans l'actualité Marseillaise

L’ Olympique de Marseille s’est souvenu de sa légende Benoît Cheyrou ce 3 mai à l’occasion de son 39e anniversaire. C’est l’occasion pour l’ OM de retracer le parcours d’un de ses capitaines, 8e joueur à avoir disputé le plus de match.

Benoît Cheyrou honoré par l' OM pour ses 39 ans

De 2007 à 2014, Benoît Cheyrou était un solide milieu défensif de l’ OM. Le natif de Suresnes a été un joueur incontournable au club phocéen. Il a par exemple disputé 306 matchs toutes compétitions confondues avec l’ Olympique de Marseille. Il a inscrit 28 buts pour Marseille avant de filer au Toronto FC, en MLS, où il disputera 68 matchs avant d’arrêter sa carrière en 2017.

Pour le communiqué de l’ OM, il « est une légende de l’Olympique de Marseille qui célèbre, aujourd’hui, son 39e anniversaire. Benoît Cheyrou a en effet porté le maillot de l’OM à 306 reprises, ce qui fait de lui le 8e joueur à avoir le plus disputé de rencontres, toutes compétitions confondues, avec la tunique blanche sur les épaules et le 3e au cours du 21e siècle derrière Mathieu Valbuena (331) et Steve Mandanda (487 à ce jour). »

L’ancien joueur de l’AJ Auxerre avait été formé à Lille. Il a joué à l’OM durant 7 saisons. Il a toujours bénéficié de la confiance des coach marseillais de son époque, d’Albert Emon à José Anigo, Erik Gerets et Didier Deschamps ou encore Elie Baup. Le milieu de terrain polyvalent a été « Champion de France 2010, vainqueur de 3 Coupes de la Ligue entre 2010 et 2012, et des Trophées des Champions 2010 et 2011. »