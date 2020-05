LOSC Mercato : Gabriel, son message clair à ses prétendants

Gabriel a accordé une interview à ESPN. L’occasion pour le défenseur du LOSC de révéler comment il entrevoit la suite de sa carrière.

Gabriel ne ferme pas la porte à un départ

Un des joueurs essentiels du système mis en place par l'entraîneur Christophe Galtier, Gabriel se dit heureux avec le LOSC, club avec lequel il a réalisé un bon parcours cette saison. « Je suis très heureux ici, dans un grand club en France », a assuré le défenseur de 22 ans, courtisé cet été par plusieurs écuries de Premier League (Everton, Chelsea, Arsenal).

Autant d’intérêts face auxquels Gabriel n’est pas pas indifférent. Le défenseur n’exclut pas de quitter Lille OSC, mais pas pour s’engager avec n’importe quelle formation. En cas de départ du LOSC lors du mercato estival, le Brésilien souhaiterait signer avec une écurie ambitieuse et qui pourrait être un bon tremplin pour lui en vue d’une convocation avec la sélection du Brésil.

« La suite ? Si c’est possible, ce serait de partir dans un club qui se bat aussi pour des titres, avec la certitude de progresser et qui peut me donner le soutien pour intégrer la sélection », a prévenu l'ancien joueur de l'ESTAC, sous contrat avec les Dogues jusqu’en juin 2023.