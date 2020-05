OM : Moqué au début, Alvaro Gonzalez a tenu sa promesse

À son arrivée à l’ OM, Alvaro Gonzalez s’était fixé pour objectif ambitieux d’accrocher la Ligue des Champions. En le disant, le défenseur espagnol de l’ Olympique de Marseille avait semblé ignorer les forces en présence en Ligue 1, championnat dominé par le PSG, l’ OL et l’ AS Monaco à l’époque.

Alvaro Gonzalez dit merci à l' OM

Ancien joueur de Villarreal FC, Alvaro Gonzalez a débarqué en Ligue 1, sous les couleurs de l’ OM, le 1er juillet 2019. Il avait lâché sur ses ambitions en France qu’il voulait accrocher la Ligue des Champions avec l’ Olympique de Marseille à la fin de la saison. Pour une équipe qui n’avait plus joué cette compétition ces dernières années, la sortie du joueur « Je suis venu ici pour jouer la Ligue des Champions » semblait peu réaliste.

Et pourtant Alvaro Gonzalez a tenu sa promesse. Avec la décision de la LFP mettant fin aux compétitions et fixant le classement de la dernière journée de championnat comme le résultat de la saison, l’ OM arrache une place en Ligue des Champions. Heureux de la qualification, le joueur phocéen a écrit : « Quand je suis arrivé à Marseille, j'ai dit quel était notre objectif et les gens riaient. Aujourd'hui, je ris de bonheur. Merci l'OM de m'avoir fait passer la meilleure année en tant que professionnel dans le sport que j'aime. Toujours dans mon cœur. »