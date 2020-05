Ligue 1 : Arrêt, Rolland Courbis attaque le Premier Ministre

Le Premier Ministre a décidé d’arrêter la saison et la LFP a validé cette décision en fixant le classement de Ligue 1 et de Ligue 2. Rolland Courbis estime que la décision du gouvernement a été hâtive.

Ligue 1 : Rolland Courbis dénonce l’arrêt prématurée

Suspendues en mars, la Ligue 1 et la Ligue 2 ont finalement été arrêtées mardi dernier sur décision du Premier Ministre Edouard Philippe et du gouvernement. Rolland Courbis déclare ne rien comprendre à cette décision qu’il juge trop hâtive et pleine de mépris pour le football français.

« Je... n’arrive pas à comprendre que le Premier Ministre arrête tout le 28 avril… Il paraît qu’il n’a pas été accompagné dans sa décision par les personnes qui s’occupent de notre football. Pourquoi on n’a pas attendu la fin mai... ? Le football n’est pas une priorité, mais ce n’est pas de la merde », s’est plaint le consultant sur RMC Sport.

Rolland Courbis ne comprend pas non plus que les instances du sport veuillent organiser 2 finales en août, en l’espace de 4 jours et à huis clos. « Là, on arrête le football et on essaie de nous placer deux finales en août. Une finale, ce n’est pas un match, c’est un événement. C’est une rencontre où le Stade de France est d’un côté vert, de l’autre rouge et bleu. Ce n’est pas un match à huis clos ! Et là on veut placer deux finales à quatre jours d’intervalle ?! […] Cette idée est une connerie », a-t-il pesté avant de conclure : « La solution, c’était de patienter. »