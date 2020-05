Premier League : Une reprise délocalisée en Europe ?

Suspendue à cause du coronavirus, la Premier League n’est cependant pas encore arrêtée. Pour une éventuelle reprise, un ancien joueur anglais propose de jouer la compétition dans un environnement sain, loin de l'Angleterre.

Premier League : une délocalisation proposée

Malgré la pandémie de Covid-19, le championnat anglais n'est pas encore arrêté. Les instances anglaises souhaitent même relancer la saison et les propositions se multiplient afin de respecter les règles sanitaires. Pour sa part, Gary Neville, ancienne gloire de Manchester United, propose que la fin de la saison anglaise soit délocalisée en Europe.

« Ils prendraient tous les joueurs de Premier League, les diffuseurs et les médias et les placeraient en quarantaine pendant une semaine ou deux. Ensuite, ils les installeraient dans un environnement sain et qui a prouvé qu'il savait gérer le coronavirus. Il y a quelques lieux en Europe qui n'ont pas eu le coronavirus et qui pourraient accueillir la fin de la Premier League », a expliqué le cinquième joueur le plus capé de l'histoire du club mancunien et maintenant consultant de Sky Sport.