Amiens SC : Relégué, Alexis Blin crie à l’injustice sportive

Amiens SC est relégué en Ligue 2 après l’arrêt de la saison décidé par la LFP. Pour le joueur amiénois Alexis Blin, cette décision est un cas d’injustice flagrant.

Alexis Blin crie sa rage contre la relégation

19e avant la suspension de la saison de Ligue 1, Amiens SC n’a pas pu échapper à la relégation. La Ligue de Football Professionnel a décidé de valider le classement en vigueur au moment de l'arrêt définitif. Alexis Blin juge cette décision injuste. Le milieu de terrain pense que les 10 journées qu’il restait à jouer auraient pu permettre au club picard d’améliorer son classement et d’échapper à une relégation.

« Il n'y a aucune équité sportive. Évidemment qu'on est 19es, qu'on n'a pas fait le taf jusque-là. Par contre, il restait 30 points à distribuer et rien n'était joué », a pesté le joueur de 23 ans dans les colonnes de L’Equipe.

Et Alexis Blin de se rappeler une expérience avec le Toulouse FC où les Toulousains avaient pu se maintenir alors qu’ils avaient 10 points à rattraper à 10 journées de la fin du championnat. « Moi, je me souviens d'une période avec Toulouse en 2015-2016 où on s'est maintenu alors qu'on avait 10 points de retard à la 28e journée. C'est ça le principe même du sport », a raconté l'ancien Toulousain.