Brest Mercato : Après l’ OM, le FC Nantes sur Yoann Court

Yoann Court, le milieu de terrain offensif du Stade Brestois, est dans le viseur de deux clubs de Ligue 1. Le FC Nantes et l’ OM s’intéressent aux services du joueur qui arrive en fin de contrat avec les Finistériens en juin.

Âgé de 30 ans, Yoann Court a passé la plus grande partie de sa carrière de footballeur dans des clubs de seconde zone comme Sedan, Troyes, Gazélec Ajaccio et Bourg-Péronnas. Recruté par le Stade Brestois le 13 juin 2018, il n’a pas manqué l’occasion de donner une dimension plus importante à sa carrière. Déjà la première saison, le natif de Carpentras a inscrit 6 buts en 23 matchs de Ligue 1. Cette saison, il était au même nombre de matchs lorsque le coronavirus est venu interrompre le championnat.

Yoann Court a tout de même eu le temps de planter 3 buts et de se hisser au rang de troisième meilleur passeur du Championnat cette saison, avec 7 transmissions. Le joueur expérimenté a surtout séduit des clubs d’un niveau plus important puisqu’il figure sur les tablettes de l’ OM et maintenant du FC Nantes. La bonne nouvelle pour ses courtisans est qu’il arrive en fin de contrat avec Brest. Il pourra donc changer de club sans paiement d’indemnités de transfert pour sa prochaine écurie.

Selon L’Équipe, qui donne l’information, le FC Nantes s’est dernièrement renseigné sur sa situation alors que l’ OM avait entrepris la même démarche il y a quelques mois, au mercato d’hiver. Avec la situation financière rendue encore plus difficile par la pandémie de COVID-19, les deux clubs devront se mesurer pour arracher la signature de ce joueur à zéro euro.