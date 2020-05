Stade de Reims Mercato : Axel Disasi vers un club anglais ?

La saison de Ligue 1 terminée, Axel Disasi devrait quitter le Stade de Reims au prochain mercato. Le défenseur de 22 ans est courtisé par plusieurs clubs de Premier League. Selon la presse anglaise, l’un d’eux semble même déjà en pôle.

Un départ en Angleterre se précise pour Axel Disasi

La moisson a été bonne pour le Stade de Reims en Ligue 1. Le club champenois a terminé 6e du championnat. Une place synonyme de qualification pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Les hommes de David Guion finissent également avec la meilleure défense du championnat. Une performance qu’ils doivent au duo formé par Yunis Abdelhamid et Axel Disasi.

S’agissant d’Axel Disasi, il pourrait quitter le Stade de Reims dans les prochains mois et pourrait atterrir en Angleterre. Le joueur de 22 ans est en effet courtisé par bon nombre de clubs anglais dont Tottenham, Arsenal et Southampton. Mais contrairement aux deux clubs londoniens, les Saints auraient plus de chance de signer le jeune défenseur tricolore.

Southampton sans concurrent

Comme le révèle le Daily Mail, Arsenal va récupérer William Saliba prêté à l’ASSE cette saison. Les Gunners chercheraient aussi à enrôler définitivement Pablo Mari prêté par Flamengo. Tottenham de son côté disposerait de ressources limitées pour signer Axel Disasi. Southampton aurait donc un boulevard pour signer le Rémois.

Axel Disasi entre d’ailleurs dans la dernière année de son contrat l’été prochain. Le Stade de Reims devrait donc le vendre de peur de le voir quitter le club libre dans un an.