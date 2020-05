RC Lens Mercato : Un sale coup de Oughourlian à Franck Haise ?

Franck Haise, co-artisan de la montée du RC Lens en Ligue 1, pourrait se faire payer en monnaie de singe par ses dirigeants. Ces derniers n’envisageraient pas une montée en Ligue 1 avec l’homme aux deux victoires décisives pour le retour du RCL dans l’élite du football français.

Franck Haise sur un siège éjectable au RC Lens ?

Même si Philippe Montanier a fait le gros du boulot avant de quitter la tête de l’équipe première du RC Lens, Franck Haise est l’homme qui a rendu possible cette montée en Ligue 1 Conforama. Son arrivée sur le banc du club a rompu la mauvaise spirale dans laquelle commençait à s’encrer l’équipe. Sur les 8 derniers matchs avant la désignation de Franck Haise comme entraîneur des Sang et or, le Racing Club de Lens n’avait pris que 7 points.

Avec 100% de victoires, même s’il n’a dirigé que deux matchs, Franck Haise a redressé la barre. En ramenant l’équipe à la deuxième place du classement de Ligue 2, avant l’arrêt brusque de la saison par la pandémie de COVID-19, il a glané les points déterminants. C’est justement ce résultat qui a amené la LFP à inclure les Sang et Or dans le lot de clubs devant rejoindre l’élite.

Franck Haise avait signé un contrat qui devait s’arrêter à la fin de la saison. Il aurait alors été jugé sur ses performances pour les 10 matchs restants. À sa décharge, la direction a moins d’éléments pour apprécier les compétences réelles de son coach, mais elle pourrait tout aussi bien lui laisser le temps de montrer ses capacités en Ligue 1. Ils sembleraient que les choses n’en prennent pas le chemin. Les dirigeants penseraient à recruter un entraîneur beaucoup plus rompu à la Ligue 1, ce qui suppose un possible limogeage de Franck Haise.

Entraîneur du RCL, que va décider Joseph Oughourlian ?

Joseph Oughourlian va bientôt rencontrer l’entraîneur pour lui communiquer sa décision. Nul ne sait s’il va mettre fin à ses fonctions ou le reconduire pour au moins la première partie de la saison prochaine en Ligue 1.