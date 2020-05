France - Italie : Materazzi révèle ce qu'il a dit à Zidane

Zinedine Zidane a été expulsé en finale de la Coupe du Monde 2006 entre la France et l’Italie, après avoir donné un coup de tête à Marco Materazzi. Le joueur italien a dévoilé ce qu'il a lancé au meneur de jeu français pour l'énerver.

Marco Materazzi a touché à la famille de Zizou

Alors que la France et l’Italie sont à égalité (1-1) aux prolongations, Zinedine Zidane donne un coup de tête surprise à Marco Materazzi. Un geste qui entraîne l'expulsion immédiate du génie français à la 107 ème minute du match. Quatorze ans après les faits, Marco Materazzi a profité d’un live Instagram pour révéler à Nicolo de Devitiis, journaliste du Corriere dello Sport, ce qu’il a exactement dit à Zinedine Zidane ce jour là.

« Le coup de tête de Zidane? Je ne m'y attendais pas à l'époque. J'ai eu la chance de ne pas m'attendre à cet épisode. Si je m'y étais préparé, nous aurions fini tous les deux dans les vestiaires... », a d’abord expliqué l’ancien défenseur central italien, avant d’avouer : « Nous avons eu des contacts dans la surface de réparation. Il a manqué le but dans la première période de la prolongation et Rino (Gattuso) m'a demandé de le marquer. Après le premier contact, je lui ai demandé pardon, il a mal réagi. Au troisième contact, j'ai froncé les sourcils. Il m'a dit 'je te donnerai mon maillot plus tard', j'ai répondu que 'je préférerais sa sœur.' »

L'Italie avait finalement remporté la finale après la séance des tirs au but.