ASSE Mercato : Le FC Lorient intéressé par Romain Hamouma

Trois ans après avoir été relégué en Ligue 2, le FC Lorient a été sacré champion et retrouve la Ligue 1 la saison prochaine. Les Lorientais rêvent de faire un retour fracassant et auraient déjà ciblé certains joueurs, dont Romain Hamouma, ailier droit de l’ASSE, en vue du mercato estival.

Romain Hamouma dans le viseur du FC Lorient ?

Le FC Lorient, leader de Ligue 2 avant l'arrêt de la saison par la Ligue de Football Professionnel, sera présent en Ligue 1 la saison prochaine et souhaite se donner les moyens de faire une bonne participation dans l’élite. Un objectif qui passe par un bon recrutement estival. Après avoir passé en revue leur effectif, les recruteurs lorientais estimeraient avoir besoin, entre autres, d’un milieu offensif droit expérimenté. Selon Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter, les Merlus viseraient Romain Hamouma, joueur de l’ASSE.

Romain Hamouma sera en fin de contrat avec l’AS Saint-Etienne en juin 2021. Présent dans le Forez depuis 2012, le joueur de 33 ans sort d’une saison moyenne avec 19 apparitions à cause de blessures récurrentes. Il enregistre 6 buts et 3 passes décisives.

Mais les Merlus devront faire valoir des arguments de poids. En effet, Romain Hamouma a une clause de reconversion chez les Stéphanois à la fin de son contrat.