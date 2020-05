OL : Fin de saison, Jean-Michel Aulas tacle encore la LFP

Jean-Michel Aulas n’en démord pas dans le différend qui l’oppose à la LFP. Dimanche, le président de l’OL a lancé de nouvelles piques à l’encontre de la Ligue.

Jean-Michel Aulas charge de nouveau la LFP

La sortie de Noël Le Graët n’aura pas suffi à calmer Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL continue de contester la décision de la LFP concernant la fin de la saison. Ce verdict condamne notamment Lyon à la 7e place du championnat. Les Gones ne pourront donc pas se qualifier pour une Coupe d’Europe avec cette position. D’où le courroux du dirigeant lyonnais.

Ce dimanche, Jean-Michel Aulas a de nouveau taclé la LFP sur Twitter. S’appuyant sur des déclarations de Didier Quillot, le président lyonnais a dans un premier temps dénoncé une décision prématurée de la Ligue. « C'est vrai que rien n’imposait à la LFP de prendre cette décision aussi vite : erreur ? », a écrit JMA.

Dans un autre tweet, Jean-Michel Aulas reproche à la LFP d’avoir tranché sans avoir consulté certaines instances, notamment l’UEFA. « De plus c'est le CA de la LFP qui a décidé sans assemblée générale de consultation préalable et avis de l’UEFA ! », a fustigé le patron des Gones. Le dirigeant rhodanien avait déjà prévenu qu’il n’allait pas lâcher le morceau suite à la fin de saison décidée par la LFP. Les deux parties pourraient même se retrouver plus tard devant les tribunaux, le président lyonnais étant prêt à introduire un recours.