RC Strasbourg Mercato : Alexander Djiku parle à ses prétendants

Auteur d’une belle saison avec le RC Strasbourg, Alexander Djiku ne manquera pas de courtisans cet été. Le défenseur central strasbourgeois a déjà préparé sa réponse aux éventuels intéressés par ses services.

Strasbourg : Alexander Djiku évoque son avenir

Alexander Djiku s'est imposé au RC Strasbourg qu’il a rejoint l’été dernier en provenance du SM Caen. Véritable régulateur du milieu défensif de son équipe, l’entraîneur Thierry Laurey lui accorde une grande confiance. Le joueur de 25 ans s'est si bien comporté lors des matchs qu'il pourrait intéresser d'autres clubs au mercato estival.

Mais le joueur a tenu à rassurer les supporters strasbourgeois. Il se sent à l’aise au club qu’il ne se voit pas quitter au mercato d'été. « Je suis très bien à Strasbourg, et il y a peu de chances de me voir partir cet été », a déclaré Alexander Djiku dans l'émission Téléfoot.

Formé au SC Bastia, Alexander Djiku a passé 5 saisons en corse (2012-2017) avant de changer de club. Le défenseur s'était engagé avec le SM Caen (2017-2019) avant de rejoindre le RC Strasbourg l'été dernier. Il est sous contrat avec ce club jusqu'en juin 2023 et sur le site spécialisé Transfermark, son prix est estimé à 6,5 millions d'euros.