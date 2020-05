FC Lorient Mercato : Jimmy Cabot évoque l'intérêt de l'OM

En fin de contrat avec le FC Lorient, Jimmy Cabot ne prolongera pas. Une situation contractuelle qui aurait placé l’ailier de 26 ans dans le viseur de plusieurs clubs, dont l’OM.

Jimmy Cabot en quête d’un "projet intéressant"

Meilleur dribbler de Ligue 2, Jimmy Cabot sort d'une saison exceptionnelle avec le FC Lorient, leader de Ligue 2 et promu en Ligue 1. Mais l'ex-Troyen ne défendra pas les couleurs des Merlus dans l’élite la saison prochaine. Pour certains clubs à la recherche de renforts cet été, il apparaît comme une cible de choix. Et l’Olympique de Marseille a récemment été annoncé à ses trousses. S’il reconnaît avoir entendu la rumeur sur l’intérêt de l’OM pour son profil, le Lorientais assure en revanche ne pas avoir été contacté par les Marseillais et ne pas savoir où il évoluera la saison prochaine.

« Oui, il y a des choses, des bruits, comme d’habitude. Comme à chaque mercato. Et comme je suis en fin de contrat… Est-ce que j’ai fait mon choix ? Absolument pas. Et avec la situation que l’on connaît en ce moment en France et à l’étranger, il n’y a rien de concret », a-t-il expliqué à Ouest France.

Jimmy Cabot va étudier toutes les options et souhaite s’engager avec un projet qui lui permettrait de se sentir heureux. « Je suis ouvert à tout. Je vais essayer de trouver un projet intéressant où je pourrai m’épanouir », a-t-il expliqué avant d’assurer que rien n’est encore fait : « À cet instant, il n’y a vraiment rien d’affiné. »