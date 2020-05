Montpellier HSC : Prolongation, Hilton accentue la pression

Sur les réseaux sociaux, Vitorino Hilton a encore réitéré son envie de poursuivre avec le Montpellier Hérault. Le défenseur brésilien veut un nouveau bail comme il avait pu en obtenir un la saison dernière.

Vitorino Hilton veut une année supplémentaire au MHSC

En fin de contrat avec le Montpellier Hérault, Vitorino Hilton ne compte pas quitter le club. Du haut de ses 42 ans, le défenseur brésilien souhaite poursuivre l’aventure avec le MHSC. Il l’a encore fait savoir dans un live sur Instagram.

« Oui je veux prolonger après, on ne sait pas… Il faut voir et discuter avec le président (…) Dans la tête, je veux prolonger trois ans, mais après dans le corps je ne sais pas si je peux prolonger trois ans (rires), j’en veux au moins une de plus », a lâché Vitorino Hilton selon des propos rapportés par Allez Paillade.

Futur successeur de Michel Der Zakarian ?

Le capitaine du MHSC n’exclut pas une reconversion sur le banc montpelliérain. « Futur entraîneur de Montpellier? Pas de suite, mais pourquoi pas… (sourire). Après ma carrière, mais pas de suite. Il faudra d’abord que je passe des diplômes, c’est un peu long tout ça », a-t-il admis. Arrivé en 2011, Vitorino Hilton reste l’un des éléments essentiels de Michel Der Zakarian. Le coach montpelliérain l’a d’ailleurs titularisé lors de toutes les rencontres de Ligue 1 de la saison 2019-2020.