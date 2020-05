Stade Rennais Mercato: Le Real a le droit de recruter Camavinga

Le Real Madrid est loin d’avoir renoncé à Eduardo Camavinga, le milieu du Stade Rennais. Le club espagnol, du moins la presse qui lui est proche, ne passe pas une journée sans scruter le dossier du jeune international français U21.

Eduardo Camavinga, et si le Real Madrid préparait un sale coup à Rennes ?

Le Real Madrid veut recruter Eduardo Camavinga, mais les choses semblaient mal embarquées pour le club espagnol. Le Stade Rennais veut garder le joueur encore une saison et l’intéressé n’est nullement prêt à contrarier la position de son club formateur qui lui a également fait découvrir le monde professionnel. Et pourtant, les merengues, lentement et sûrement, préparent leur offensive du mercato estival. Si les premiers chiffres qui circulent parlent d’environ 50 millions d’euros pour l’achat du joueur, il n’est pas exclu que le montant final de l'indemnité de transfert s’envole pour changer la position de son club.

Un autre problème qui se posait au Real Madrid vient d’être anticipé par AS. Alors que des conditions rigides encadrent les transferts de joueurs âgés de moins de 18 ans, des dispositions dans les règles de la FIFA pour contourner la règle sont mises en avant par le média. En citant les exemples des transferts de Rainier, Vinicius et Rodrygo qui n’avaient pu rejoindre leurs nouveaux clubs avant l’âge légal des transferts. Le statut du règlement de la FIFA contient d’autres dispositions qui permettent au Real Madrid d’avancer sur le dossier du joueur du Stade Rennais. Le transfert doit être effectué sur le territoire de l'Union Européenne (UE) ou de l'Espace Economique Européen (EEE) et le joueur doit avoir entre 16 et 18 ans.

Ce que doit faire le Real Madrid pour recruter Eduardo Camavinga

Le Real Madrid doit « fournir au joueur une formation de footballeur ou une formation correspondant aux meilleures normes nationales..." Le club doit « garantir au joueur une formation académique ou scolaire qui lui permettrait de débuter une carrière hors football en cas de cessation de son activité de joueur professionnel. » Le Real Madrid doit « prendre toutes les mesures nécessaires pour que le joueur soit accompagné de ses parents ou au mieux qu’il soit hébergé au club avec désignation d’un tuteur. »

Tous ces points sont déjà anticipés par le Real Madrid qui pourrait donc bien lancer une offensive d’envergure auprès des proches du joueur avant d'assommer le Stade Rennais avec une proposition difficile à refuser.