ASSE : Timothée Kolodziejczak fait monter les enchères !

Alors que le maillot de Jean-Guy Wallemme lors du titre de champion de France 1998 a été mis en vente aux enchères, Timothée Kolodziejczak en a profité pour aider dans la collecte de fonds pour la recherche médicale.

Un maillot mis en vente pour soutenir

Si beaucoup essaient d’aider et de soutenir les troupes médicales en cette période, les footballeurs sont également de la partie. C’est aujourd’hui au tour de Gervais Martel, président du RC Lens entre 1988 et 2012, puis entre 2013 et 2017 d’aider à rassembler des fonds pour les hôpitaux. Alors que celui-ci a mis en vente le maillot de Jean-Guy Wallemme porté lors de la victoire des lensois en 1998, le joueur de l’AS Saint-ÉtienneTimothée Kolodziejczak a décidé de participer et d’acheter ce maillot au prix de 8100 euros.

Timothée Kolodziejczak s’explique sur son achat

Dans une vidéo transmise aux supporters lensois, Timothée Kolodziejczak explique que c’est lui qui a gagné ces enchères :

« Très fier, très heureux. Premièrement de pouvoir aider les hôpitaux de Lens, de Béthune, l'Institut Pasteur... Remercier tous les gens qui y travaillent. Et deuxièmement, parce que je voulais avoir ce maillot qui représente beaucoup pour moi, ayant grandi à Lens. Mon grand-père était mineur de fond. Je connais les valeurs du club, les valeurs des gens, de cette ville. J’y ai grandis et je suis fier de pouvoir le dire. C'est un petit clin d'œil de ma part. »

Pour conclure cette vidéo, le défenseur des Verts en a profité pour dire quelques mots à l’attention du RC Lens :

« Je suis encore plus fier de voir ce club retrouver l’élite, parce que sa place n’est nulle part ailleurs. »