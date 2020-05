Serie A : Reprise, coup de froid pour les clubs italiens

Alors que plusieurs clubs italiens comptaient reprendre les entraînements lundi, le Ministre des Sports les à rappeler à l’ordre. Pour Vincenzo Spadafora, il n’est pas question que les entraînements reprennent avant le 18 mai.

Coup dur pour les clubs italiens

Les clubs italiens devront attendre avant de reprendre les entraînements. Dimanche soir, Vincenzo Spadafora a tenu à faire un rappel au moment où plusieurs clubs de Serie A (AS Rome, Bologne, Inter Milan, Parme, Sassuolo) sont en train de rouvrir leurs centres d’entraînement. Pour le Ministre des Sports italien, il est hors de question qu’ils reprennent les séances avant le 18 mai.

« Je lis des choses étranges ici et là mais rien n'a changé par rapport à ce que j'ai toujours dit sur le foot : les entraînements des équipes ne reprendront pas avant le 18 mai et on ne parle vraiment pas d'une reprise du Championnat pour l'instant », a-t-il indiqué sur son compte Facebook.

Bon nombre de clubs italiens avaient pourtant été confortés par le gouvernement dimanche matin. Le Ministère de l’Intérieur a notamment donné son feu vert pour une reprise des entraînements individuels pour tous les sports dès lundi. Les clubs italiens pouvaient alors reprendre le travail à condition de respecter « les règles de distanciation sociale d’au moins deux mètres, ainsi que l'interdiction de tout rassemblement ». Mais pour Vincenzo Spadafora, il n’est pas encore question d’un retour au travail.