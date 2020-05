Ex-OM : Kassim Abdallah raconte son altercation avec Joey Barton

La Ligue 1 a vu passer beaucoup de joueurs turbulents. Joey Barton, ex-joueur de l'OM, est l’un d’eux. Celui-ci s’est notamment fait remarquer grâce à ses provocations sur le terrain, mais également pendant les entrainements avec ses co-équipiers.

Joey Barton, un passage en Ligue 1 remarqué

Lors de la saison 2013-2014, l’Olympique de Marseille s’est vu prêter Joey Barton par les Queens Park Rangers. En seulement un an, l’intenable milieu de terrain s’est fait remarquer en grande partie à cause de sa provocation à l’encontre de Zlatan Ibrahimovic. Il ne se serait pas arrêté aux terrains du championnat et aurait même continué de s’embrouiller lors des entrainements, avec les joueurs de sa propre équipe, raconte Kassim Abdallah, défenseur du club Olympien entre 2012 et 2014.

Une altercation lors d’un entrainement

Dans une interview accordée au journaliste Yanis Djouder sur Instagram, Kassim Abdallah a raconté son altercation avec l’anglais lors d’un des entrainements de l’OM :

"Barton vient, me pousse, je tombe. Dans ma tête, je m'attends à un "pardon, excuse-moi, désolé", un truc tranquille. Non rien. Il se retourne et, genre, il veut avancer sa tête vers moi. Et tu le connais, plein de "fuck" and "shit", et je ne sais pas quoi. Dans un premier temps, je me dis qu'il rigole, qu'il m'a poussé à cause de l'élan. Après, j'ai éteint mon cerveau. »