PSG Mercato : gros revirement dans le dossier Willian ?

Si le PSG veut recruter Willian cet été pour renforcer un secteur offensif déjà bien fourni, la récente déclaration de ce dernier situe plus que jamais les dirigeants parisiens.

Willian, et s’il avait arrêté sa décision pour son avenir ?

Le PSG aimerait faire un gros coup au prochain mercato estival en recrutant Willian gratuitement. En fin de contrat en juin 2020, avec Chelsea, le brésilien pourrait avoir des envies d’ailleurs. Cependant, se sachant courtisé en Angleterre, l’ailier de 31 ans a fait une déclaration qui fait chuter les espérances des dirigeants parisiens de le voir rallier leurs rangs cet été.

Dans une interview accordée à la chaine YouTube Desimpedidos, Willian a donné une précision pour sa future destination :

« C’est vraiment une décision difficile. Je me suis beaucoup attaché à Chelsea, j’ai beaucoup d’amour pour tout le monde au club, et pour les supporters. Cependant, comme je l’ai déjà dit, si je quitte Chelsea sans accroc et avec les portes ouvertes, il n’y aurait aucun problème à signer chez un club rival. Un départ à l’étranger ? Je ne sais pas. J’aime Londres et ma famille aussi. Cependant, c’est une question à laquelle je n’ai pas la réponse ».

Les Sud-Américains du PSG, un argument valable ?

Willian laisse donc le doute quant à une possibilité de quitter Londres, mais accorde bien sa priorité aux écuries de la capitale anglaise. Une aubaine pour Arsenal et Tottenham qui s’intéressent également à ses services. Le PSG sait déjà combien le dossier risque d’être difficile, même s’il a l’argument des nombreux Sud-Américains présents sous ses couleurs. Outre Neymar, Marquinhos et Thiago Silva, tous des Brésiliens, Paris compte dans ses rangs Angel Di Maria, Edinson Cavani, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Keylor Navas.

Reste à savoir si Willian est un joueur intéressé par le communautarisme. Il évolue à Chelsea où il n'a que le portier argentin Wilfredo Daniel Caballero comme homme de la même région.