PSG Mercato : Vers une fin de carrière pour Thiago Silva ?

Si le PSG a finalement décidé de prolonger Thiago Silva, celui-ci pourrait changer d’avis et décider d’arrêter sa carrière, après 8 saisons en France.

Thiago Silva pourrait choisir la retraite

Le dossier Thiago Silva est compliqué à gérer pour le Paris Saint-Germain. Alors que son contrat se termine le 30 juin prochain, l'attaquant espérait une offre de prolongation de la part des dirigeants, en témoigne son envie de terminer la Ligue des Champions en cours sous le maillot rouge et bleu. Pourtant, les dirigeants parisiens n’avaient pas pour priorité de continuer avec le brésilien. Alors que ceux-ci semblent avoir changé d’avis et pourraient lui proposer une année supplémentaire au club, O Monstro souhaiterait rempiler pour 2 ans. Selon les informations du quotidien espagnol SPORT, Thiago Silva aurait décider de refuser la dernière proposition de Leonardo et devrait refuser également les prochaines. A 35 ans, il aurait finalement décidé de raccrocher les crampons.

Une belle carrière du côté de Paris

Thiago Silva aura vu son palmarès s’élargir considérablement au sein de la capitale française. Si celui-ci avait déjà remporté la coupe du Brésil avec Fluminense en 2007, suivi d’un titre de champion d’Italie en 2011 avec le Milan AC ainsi qu’une Supercoupe d’Italie la même année, il aura remporté 23 trophées sous le maillot parisien. Quadruple vainqueur de la Coupe de France, quintuple vainqueur de la Coupe de la Ligue, le natif de Rio de Janeiro aura également remporté 7 fois le titre de champions de France. Une seule édition manque à son palmarès, celle de 2016-2017 où le PSG a fini 2ème. 7 Trophée des champions viennent compléter ce tableau. Actuellement, Thiago Silva a disputé 310 matchs au Paris Saint-Germain, ce qui fait de lui le 7ème joueur le plus capé de l’histoire du club, égalité avec Mustapha Dahleb.