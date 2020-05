OM : déficit du club, la grosse erreur d' Eyraud dévoilée

Avant d'engager AndoniZoubizarreta, l' OM avait la possibilité de recruter Luis Campos, l'actuel directeur sportif qui a remis à flot les comptes du LOSC. Pour Nabil Djellit, le club phocéen a fait sa première grosse erreur en passant à côté de l'ancien dirigeant monégasque.

Les comptes de l’ OM dans le rouge, cela aurait pu être évité

Les récents chiffres montrent que l’Olympique de Marseille va mal financièrement. Chaque année, le déficit augmente de plus en plus dans ce club, à savoir un trou à combler de 42 ME en 2017, – 79 ME en 2018, – 91 ME en 2019, et au moins – 50 ME en 2020. L’UEFA n’autorise pas un aussi gros déficit. L'instance ne tolère que 30 millions d’euros en trois ans. L’ OM n'est donc pas dans ses critères et va devoir vendre ses joueurs bancables au mercato estival. Avoir acheté plusieurs joueurs à des prix très élevés, avec de gros salaires, n’a pas marché et ils ne seront pas rentables, car un éventuel transfert ne comblera pas ce trou béant existant dans les finances du club. Une mauvaise gestion qui aurait cependant pu être évitée, selon NabilDjellit, grâce à Luis Campos.

Prendre Luis Campos plutôt qu'Andoni Zubizarreta

Sur son compte Twitter, le journaliste a expliqué qu’elle est pour lui la plus grosse erreur qui a été commise par l’ OM :

« À quel prix ? (Ligue des champions) - 350 M€ pour McCourt. Pour moi le projet, intéressant à l’origine, a basculé le jour où Luis Campos a été retoqué... Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud ? On s'est vite rendu compte que ces deux derniers n'étaient pas au niveau. Rudi Garcia a fait ce qu'il voulait avec Strootman ou Sertic. »

Selon lui, le directeur sportif du LOSC Luis Campos aurait mieux géré la situation et aurait pu éviter à Marseille de se retrouver autant en déficit.