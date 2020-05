OL : Fin de la Ligue 1, Aulas ne lâche pas l'affaire

Jean-Michel Aulas a saisi le CNOSF pour réclamer justice pour l’OL, privé de Coupe d’Europe, suite au classement final de la Ligue 1. En attendant le verdict de sa requête, le dirigeant attaque les décisions des autorités.

Ligue 1 : Aulas pointe des erreurs politiques et démocratiques

Jean-Michel Aulas ne digère toujours pas la fin de saison proclamée par le gouvernement. Il estime que les autorités se sont trompées et que la LFP n’est pas juste en sortant le classement définitif de la Ligue 1 sur la base de quotient (point pris/matchs disputés).

« Il y a eu d'abord une erreur politique. Pourquoi se précipiter pour dire qu'il est difficile de jouer avant août ? Il fallait faire un tour politique des quatre autres grandes Ligues. La France du sport, c'est comme la France des entreprises, elle est en compétition. On ne doit pas se précipiter si on n'a pas la certitude que les autres ne font pas pareil », a martelé le président de l’OL, dans L'Équipe.

« Ensuite, il y a une erreur démocratique. Il aurait été utile de consulter tous les clubs par une assemblée générale. La Ligue a cru devoir arrêter le Championnat alors qu'on pouvait attendre..., pour savoir si les entraînements pouvaient reprendre. On n'a donc pas pris les bonnes décisions. On a pris une solution injuste et erronée juridiquement », a enfoncé le patron des Gones.

Aulas espère toujours la reprise de la Ligue 1

Jean-Michel Aulas espère que le gouvernement et la LFP vont revenir sur leur position. « Vous espérez un retournement de situation ? Bien sûr et il le faut », a -t-il répondu. « Pour le quotient de la Fédération d'ailleurs, on verra ce que dira le CNOSF. Il ne fallait pas arrêter le Championnat. Ça va engendrer des recours probablement très importants », a annoncé le dirigeant de 71 ans.