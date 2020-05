ASSE Mercato : L'avenir de Yohan Cabaye déjà scellé

Le contrat de Yohan Cabaye à l’ ASSE expire le 30 juin 2020, mais il a la possibilité d’enchaîner une deuxième saison à Saint-Étienne. Le club ligérien va-t-il activer l'option qui accompagne le contrat du milieu de terrain ?

ASSE : Pas de saison supplémentaire pour Yohan Cabaye

Arrivé libre à l’ ASSE en août 2019, Yohan Cabaye avait signé un contrat d’une saison. Toutefois, les parties s’étaient mises d’accord sur une éventuelle saison supplémentaire. Mais d’après les dernières informations de Manu Lonjon, journaliste d’Eurosport, les dirigeants de Saint-Étienne ne souhaitent pas lever cette option, le joueur de 34 ans sera libre de s’engager avec le club de son choix cet été.

Il faut rappeler que l’ ASSE cherche à rajeunir son effectif. Le coach et manager général Claude Puel va donc dégraisser son équipe et Yohan Cabaye n'est pas dans les plans de jeu du coach pour l’exercice 2020-2021. La crise sportive et économique créée par la pandémie de coronavirus contraint l’ASSE à se séparer de ses joueurs aux plus gros salaires.

Le directeur général Xavier Thuilot a déjà annoncé un mercato estival intelligent, car les finances des Verts ont été plombées par les effets du Covid-19. Yohan Cabaye a fait 21 apparitions cette saison, dont 15 en Ligue 1.