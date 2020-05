OM : Willy Sagnol pointe deux grosses erreurs des dirigeants

L’OM croule sous le poids d’un énorme déficit budgétaire depuis trois saisons. Willy Sagnol explique cette crise financière par les recrutements de folie et les gros salaires accordés aux joueurs de l’Olympique de Marseille.

Sagnol dénonce un projet économique mal maîtrisé

L’OM traverse une situation économique très compliquée. Le déficit budgétaire s’est aggravé depuis l’arrivée de Frank McCourt et son staff. Aujourd’hui, les caisses sont clairement dans le rouge et l’UEFA brandit de possibles sanctions liées au non-respect des règles du fair-play financier. Evoquant les raisons de la crise économique de l’OM, Willy Sagnol a pointé les mauvais choix des dirigeants. L’ancien défenseur international reproche aux responsables de l’Olympique de Marseille d’avoir fait des recrutements de folie et accordé de gros salaires aux joueurs.

« Mais, trois ans après le rachat, tu te retrouves avec des dettes qui font que le modèle économique ne fonctionne pas. Dans les choix qui ont été faits au début, avec des joueurs payés très chers et qui impactent énormément les finances du club, il n'y a aucun retour sur investissement », a regretté Willy Sagnol sur les antennes de RMC Sport.

Selon l’accord de règlement signé avec l’UEFA, le déficit budgétaire de l’OM ne devait pas excéder 30 millions d’euros à la fin de la saison.