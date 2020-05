RC Strasbourg Mercato : Thomasson snobe l'OM et le LOSC

Annoncé dans le viseur de l’OM et du LOSC cet été, Adrien Thomasson a évoqué son avenir sur son compte Twitter. Le joueur du RC Strasbourg sait clairement quelle suite il compte donner à sa carrière.

Adrien Thomasson rêve de jouer au Real Madrid

Le mercato estival n’est pas encore officiellement ouvert. Cependant, les recruteurs s’activent en coulisses pour préparer leurs listes de cibles afin d’être prêts à passer à l’offensive le moment venu. Adrien Thomasson serait présent sur les tablettes de l’OM et du LOSC. Mais aucun de ses deux clubs ne devrait pouvoir signer le milieu offensif du RC Strasbourg. En effet, évoquant son avenir estival, le joueur de 26 ans a assuré ne pas avoir l’intention de quitter le RC Strasbourg de sitôt, car il se sent à l’aise.

« Tout se passe bien à Strasbourg, ça fait déjà deux saisons que j’y suis. Je joue pas mal de matches et j’arrive à marquer quelques buts. Je suis content d’avoir fait ce choix-là, en plus on a gagné la Coupe de la Ligue la saison dernière », a-t-il déclaré sur le réseau social.

L’OM et le LOSC peuvent carrément faire une croix sur le dossier. En cas de départ du RC Strasbourg, le rêve d’Adrien Thomasson, c’est de jouer au Real Madrid. « Sinon, après, je rêve de jouer au Real Madrid. Même si ça va être compliqué, c’est toujours un de mes rêves en espérant le réaliser », a prévenu l’ancien Nantais.