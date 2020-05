ASSE : CDF à huis clos, gros tacle de Riolo à Romeyer

Le co-président de l’ ASSE met la pression sur la FFF afin que la finale de la Coupe de France puisse se disputer avec le public. Daniel Riolo estime que Roland Romeyer n’est pas assez courageux.

ASSE : Romeyer met la pression sur la FFF

L’ ASSE veut se donner les moyens de remporter la Coupe de France, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Pour ce faire, Roland Romeyer souhaite le soutien du public stéphanois lors de la finale contre le PSG, au Stade de France.

« Saint-Étienne, sans ses supporters, n'est plus Saint-Étienne. Pour moi, ce n'est pas possible de jouer la finale sans eux », a affirmé le président du directoire des Verts dans L’Équipe, tout en menaçant de déclarer forfait.

Romeyer n'est pas assez courageux selon Riolo

Selon Daniel Riolo, Roland Romeyer n’est pas sérieux quand il évoque un éventuel forfait de l'ASSE contre le Paris Saint-Germain si le huis clos est maintenu. « Pour moi, la démagogie elle débute là, si tu dis quelque chose, mais qu’en aucun cas il ne peut y avoir un effet derrière, ou alors que tu n’assumes pas les faits, ou alors que tu n’annonces pas les faits », a asséné le chroniqueur sur RMC, dans des propos rapportés par But Football Club.

« Si Romeyer est vraiment courageux, il dit que Saint-Étienne ne joue pas et qu’il sera forfait en cas de huis clos. S’il fait ça, je dirai que sa sortie est au moins courageuse. Si à l’arrivée, quand Le Graët dit qu’il faut jouer, il dit : “Ah ça ne me plait pas, mais on y va quand même”. Tu auras envie de lui dire d’arrêter son cinéma », a martelé Daniel Riolo.