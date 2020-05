Tottenham : Hugo Lloris ne pense pas encore à la retraite

Interviewé dans L'Equipe, Hugo Lloris, le capitaine des Bleus et de Tottenham, a confié ne pas encore penser à une éventuelle retraite.

Hugo Lloris ne devrait pas raccrocher les crampons de sitôt

"Le report de l'Euro peut être préjudiciable pour certains à ce niveau", a déclaré Hugo Lloris dans sa longue interview. À qui songeait-il en particulier ? Sûrement pas à lui-même, en tout cas. Si le capitaine des Bleus admet être plus proche de la fin que du début, il souhaite aussi continuer à profiter de prendre du plaisir sur le terrain. Pour le gardien tricolore, cette remise en question est nécessaire et constitue, avec la force, l'esprit de la gagne et l'ambition, son équilibre sportif de haut niveau.

À 33 ans, Hugo Lloris compte plus de 700 matchs professionnels, dont plus de 300 avec son club de Tottenham dont il porte les couleurs depuis 2012. S'il n'a pour le moment rien gagné avec les Spurs, son passage de quatre années à Lyon lui avait permis de récolter ses premiers trophées : une Coupe de France et un Trophée des Champions en 2012. Le natif de Nice, son club formateur, détient aussi le record de capitanats en Equipe de France (77), dont il est le quatrième joueur le plus capé de l'histoire (114 sélections).