Ligue 1 : Bilan sur 20 ans, les Lyonnais premiers de la classe

Vingt ans se sont écoulés depuis le passage au XXIe siècle, mais quels sont les clubs qui ont le plus performé en Ligue 1 depuis le passage à l'an 2000 ?

Classement Ligue 1 du XXIe siècle : Arles-Avignon et Lyon aux extrêmes

Depuis la saison 2000/2001, 40 clubs ont joué au moins une saison en Ligue 1. Et le moins bon élève d'entre eux n'a récolté que 20 points lors de son unique exercice, il s'agit de l'AC Arles-Avignon, pensionnaire de Ligue 1 lors de la saison 2010/2011. Fort logiquement, outre le club provençal, les 3 autres clubs qui n'ont disputé qu'une seule saison végètent au fond du classement. Ce sont Istres (31 pts), Boulogne (32 pts), et Gazélec Ajaccio (37 pts), qui accompagnent l'ACAA.

En haut du classement, et avec 28 unités d'avance sur le PSG, l' Olympique Lyonnais est encore le club le plus performant du XXIe siècle grâce à ses 1 394 points marqués en 742 matchs. L'OM, 1 222 points, complète le podium. Lille, Bordeaux, Monaco, et Rennes sont les quatre autres équipes à avoir dépassé la barre symbolique des 1 000 points. Toujours au XXIe siècle, les Gones comptent le plus de victoires dans l'élite (403), tandis que Toulouse, 275 revers, est le club qui enregistre le plus de défaites. Bordeaux est l'équipe qui a concédé le plus de matchs nuls, à 235 reprises.

Autre fait aussi étonnant qu'improbable, durant ces 20 années, le PSG et l'OL ont exactement marqué 1 286 buts chacun et sont par conséquent les meilleures attaques de ce début de siècle. À l'opposé, le Stade Rennais, 858 buts encaissés, est la pire défense.