OL Mercato : ça se bouscule pour un jeune joueur prometteur

Il n'y a pas que les joueurs titulaires à l’ OL qui sont courtisés, les jeunes talentueux et prometteurs le sont également. C’est le cas d’un défenseur de 19 ans formé au club.

OL : Plusieurs clubs aux trousses de Melvin Bard

Melvin Bard évolue avec la réserve de l’OL et brille en Youth League (Ligue des champions des jeunes). L'arrière latéral gauche a fait une seule apparition en Ligue 1 cette saison, ce qui a suffit à attirer les regards de plusieurs clubs.

Lors de la 17e journée de Ligue 1, le 6 décembre 2019, Melvin Bard était entré en jeu à la place de Rafael en deuxième période du match remporté contre Nîmes Olympique (4-0).

Si l’on en croit les indiscrétions du quotidien Le Progrès, six clubs au moins, tant dans l’hexagone (Ligue 1 et Ligue 2) qu’à l’étranger (Belgique et Allemagne) se sont renseignés sur la situation du natif d'Écully (France).

L’international U20 Tricolore est barré par Youssouf Koné ou encore Fernando Marçal. En l’absence de ces deux derniers, Rudi Garcia avait préféré repositionner Maxwel Cornet comme latéral gauche. Melvin Bard fait face à une forte concurrence à l’OL.