Record en Ligue 1 : Verratti et Thiago Silva, les plus titrés ?

Marco Verratti et Thiago Silva sont en passe d'entrer dans le livre de record en Ligue 1. Les deux joueurs recrutés par le PSG au mercato de 2012 sont en passe de battre un incroyable record dans le football français.

Record en Ligue 1 : Verratti et Thiago Silva joueurs les plus titrés ?

Depuis qu'ils ont rejoint les rangs du PSG en 2012, Marco Verratti et Thiago Silva ont, chaque année, remporté le titre de champion de France, à l'exception de la saison 2016/2017. De fait, les deux joueurs comptent 7 titres de champion de France à leur palmarès. 7 titres, c'est aussi le nombre de championnats remportés par l'OL entre 2002 et 2008. Juninho, Gregory Coupet, et Sidney Govou, sont les 3 joueurs à avoir pris part à chacun des sacres. Enfin, Jean-Michel Larqué et Hervé Revelli ont eux aussi été couronnés 7 fois champions avec l'ASSE. Ainsi, les 5 joueurs susnommés, Verratti, et Thiago Silva, partagent la tête du classement des détenteurs du record en Ligue 1.

La saison 2020/2021 sera donc l'occasion pour les deux joueurs du PSG de devenir les deux seuls joueurs les plus titrés de l'histoire de la Ligue 1, ils dénombreraient alors huit "Hexagoals" (le trophée de la Ligue 1), à leur palmarès si le club de la capitale décrochait un nouveau titre. Cinq joueurs comptent 6 titres de champion de France dont deux jouent actuellement avec le maillot parisien, il s'agit de Marquinhos et Edinson Cavani, qui partagent ce total avec Adrien Rabiot, Patrick Müller, et Claudio Caçapa.