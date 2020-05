Championnats européens : Dortmund champion d'Europe d'efficacité

Cette saison, dans les cinq grands championnats européens, chaque équipe convertissait 16,9% de ses tirs, en moyenne. Si Dortmund domine à ce petit jeu, quels sont les autres clubs les plus efficaces ?

Le Borussia Dortmund, équipe la plus efficace et de loin

Parmi les 98 équipes des cinq grands championnats européens, le Borussia Dortmund est de loin l'équipe la plus à l'aise dans le dernier geste. En effet, d'après Transfermarkt, les Jaune et Noir ont transformé en buts 39,3% de leurs 173 tirs en championnat ! La deuxième équipe la plus efficace d'Europe est Liverpool, qui présente un taux de réussite de 31,9% en Premier League. Les tirs du FC Barcelone, 3e, font mouche 30,4% du temps. Tout en bas du classement, Udinese n'a marqué que sur 7,3% de ses tentatives, c'est l'équipe la moins efficace d'Europe. Deux autres équipes d'Italie, l'AC Milan (7,9%) et la SPAL (8,3%), complètent le podium des équipes les moins en réussite en Europe.

De manière générale, l'Italie est le championnat où les équipes sont les plus maladroites dans le dernier geste car avec 14,3% de réussite, c'est le championnat au plus faible ratio tirs/buts du Big 5. C'est 0,2 point de moins qu'en Ligue 1 (14,5%). À l'inverse, c'est en Allemagne que les artificiers sont les plus à l'aise, 19,2% de leurs tentatives font mouche. Soulignons aussi que les équipes qui convertissent le plus de tirs sont la plupart du temps celles qui en tentent le moins. Cela se vérifie en particulier en Angleterre où, Arsenal et West Ham, deux des trois clubs les plus efficaces, sont aussi ceux qui tirent le moins en Premier League.