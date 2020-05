Ligue 1, Ligue 2 : La LFP décide de payer les droits TV

Avec l’arrêt de la saison, Canal+ et BeIn Sports ont annoncé qu’ils ne paieraient pas les dernières tranches des droits TV aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. La LFP a donc décidé de contracter un prêt pour payer ces droits TV afin d’éviter une faillite aux clubs concernés.

La LFP va payer les droits TV

Les dernières tranches des droits TV de la saison seront payées aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 malgré le refus de Canal+ et BeIn Sports en raison de l’arrêt de ces championnats et de la diffusion des matches. La Ligue de Football Professionnel a pris cette décision ce lundi et va emprunter de l’argent auprès de sa banque pour payer ces droits TV, comme elle l'a annoncé à travers un communiqué.

Le communiqué de la Ligue

« Réunie ce 4 mai, l’Assemblée Générale de la LFP a adopté une résolution permettant à la LFP de contracter auprès de son établissement bancaire un prêt garanti par l’état (PGE). Grâce à ce prêt, la LFP sera en mesure de verser aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 l’ensemble des sommes encore à percevoir au titre des droits audiovisuels pour la saison 2019/2020. Ces sommes couvrent en effet les deux dernières échéances des droits audiovisuels de la saison 2019/2020, respectivement initialement programmées les 5 avril et 5 juin 2020 et permettront ainsi de contribuer au soutien de la trésorerie des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. »

Selon L’Equipe, ce prêt s'élève à 224,5M€.