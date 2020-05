Ligue 1 : Amiens SC lance une pétition "pour la justice"

Très mécontent du sort que lui a réservé la LFP, à savoir une rétrogradation en Ligue 2 suite à l'arrêt des championnats, le club d'Amiens SC a lancé une pétition "pour la justice".

Amiens SC veut 22 équipes en Ligue 1 la saison prochaine

Amiens ne digère toujours pas la décision de la LFP et ne veut pas entendre parler de rétrogradation. Hier, le club a lancé une pétition à l'attention de la LFP, déjà signée par près de 5 000 personnes. À travers la pétition, les Picards demandent à la LFP de revoir sa position. Le club suggère un championnat 2020/2021 à 22 équipes, composé des deux promus lorientais et lensois, auxquels s'ajouteraient Toulouse et Amiens, dont les chances de maintien (si maigres soient-elles pour Toulouse) existaient bel et bien sur le plan sportif.

Reste à voir si la puce montera jusqu'à l'oreille de la Ligue de Football Professionnel, mais une chose est sûre : l'ASC ne lâchera pas l'affaire. Le club conclut sa pétition par un appel à l'aide en faveur de la justice et du football : "Nous demandons l'aide de tous les supporters amiénois, et de tous les amoureux de foot, pour soutenir cette initiative qui ferait grandir le monde du football et du sport" plaident-ils.