RC Lens : Covid19, l’opération "Enchères solidaires" réussie

Initiée par le RC Lens et la Fédération Lens United, l’opération "Enchères solidaires" contre la pandémie de Covid-19 a été un succès.

Le RC Lens a réuni 33 099 € contre le Covid-19

Le RC Lens a fait le bilan des "Enchères solidaires" ce lundi 4 mai. La vente de maillots historiques du club promu en Ligue 1 pour soutenir la lutte contre le Coronavirus a connu un véritable succès, en moins d'un mois.

« Vingt-trois (23) ventes d’anciens maillots ou beaucoup plus récents ont permis de récolter 33 099 euros au profit des hôpitaux de Lens et Béthune, mais également pour l’Institut Pasteur. Cette collaboration entre le Racing Club de Lens et la Fédération Lens United aura permis de mettre en lumière la générosité du peuple sang et or. Merci et bravo », a communiqué le club nordiste sur son site internet.

Notons que l’initiative avait démarré le 7 avril. « Nous savions que les supporters et tous les amoureux du Racing étaient généreux, mais avouons que nous sommes surpris par l’ampleur des dons », a déclaré Fabien Simon, responsable de la communication du RC Lens.

Les organisateurs des "Enchères solidaires" ont remercié les donateurs ou acquéreurs, entre autres : Jean-Louis Leca, Gervais Martel, le Racing Club de Lens, Timothée Kolodziejczak, Jean-Guy Wallemme, Raphaël Varane…

« En plus des dons à l’Institut Pasteur et aux hôpitaux de Lens et Béthune, on s’était également engagés, lors d’une enchère, à faire un don au service Hématologie du Centre Hospitalier d’Arras, à hauteur de 1099 € », a rappelé Mathieu Fourdrinier, Secrétaire de la Fédération Lens United.