OL : Reprise de la Serie A, Rudi Garcia voit l'OL désavantagé

Invité d' OL Night System en fin d'après-midi, Rudi Garcia, l'entraîneur de l' Olympique Lyonnais, redoute une reprise de la Serie A en vue du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus.

La Juventus préparée, mais pas l' OL : les craintes de Rudi Garcia

Invité à réagir sur la décision d'arrêter les championnats professionnels en France, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL, s'est tourné vers la situation de nos voisins européens. En effet, seuls les Pays-Bas ont, eux aussi, mis un terme à leur championnat, tandis que dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne, encore plus touchés par la pandémie de COVID-19 que la France, la question reste toujours en suspens. Ainsi, le coach lyonnais craint une reprise du championnat italien, qui verrait la Juventus disputer 12 matchs tandis que son OL ne bénéficierait d'aucune préparation avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions, probablement programmé en août.

Par ailleurs, l'ancien entraîneur de l'OM a confié ne pas avoir préparé sa transition entre les deux olympiques. À raison de travail et de trophées, il espère tout de même que les choses changeront. Enfin, concernant l'intégration des jeunes joueurs, Rudi Garcia dit "ne plus avoir rien à prouver", mettant en avant les débuts de Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Maxime Lopez, Boubacar Kamara (OM), Idrissa Gueye, Eden Hazard (LOSC), ou plus récemment Rayan Cherki et Maxence Caqueret (OL).