Montpellier Mercato : L’agent de Laborde clarifie les choses

Dans les colonnes de Var Matin, Christophe Hutteau a évoqué l’avenir estival de Gaëtan Laborde, joueur du Montpellier HSC, avant de répondre précisément à l’intérêt du Stade Rennais.

Laborde pas chaud pour quitter le Montpellier HSC cet été ?

Après une saison aboutie avec le Montpellier HSC, Gaëtan Laborde (7 buts en 33 matches toutes compétitions confondues, pour 6 buts en 28 apparitions en Ligue 1) ne devrait pas manquer de courtisans cet été. Mais selon son agent, l’attaquant de 26 ans n’a pas l’intention de quitter l'Herault cet été.

« Il s'est fixé et il se sent très bien là-bas. Même si l'on ne peut jamais rien exclure. J'ai encore discuté avec lui hier et on ne se pose pas aujourd'hui la question d'un éventuel départ. Soyons clair, Gaëtan ne partira pas pour partir. Il faudrait que l'offre financière et surtout l'offre sportive vaillent vraiment la peine. À standing égal voire même légèrement supérieur, je suis convaincu qu'il ne bougera pas », a prévenu Christophe Hutteau.

Laborde, mission impossible pour le Stade Rennais ?

Christophe Hutteau s’est également penché sur les chances du Stade Rennais d’attirer l’ex-Bordelais. L’agent croit que ce sera une mission très compliquée, car il n’a pas l’impression que Rennes soit plus ambitieux que le Montpellier HSC. « Mais est-ce que Rennes est plus ambitieux que Montpellier ? Je n’’en suis pas sûr. Ça ne sera pas une punition que de rester à Montpellier », a-t-il déclaré.

Gaëtan Laborde est sous contrat avec le Montpellier HSC jusqu’en 2022.